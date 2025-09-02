إعلان

تبدأ من 18 ألف.. أسعار عمرة سبتمبر الاقتصادية والخمس نجوم

01:39 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

شروط العمرة - صورة أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد أبو بكر:

كشف محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، عن أسعار العمرة خلال شهر سبتمبر 2025-2026 الاقتصادي والخمس نجوم بدون تذاكر الطيران.

وقال "عابد"، في تصريحات لمصراوي، إن أسعار العمرة الاقتصادية لمدة 10 أيام تبدأ من 18 ألف جنيه.

وأضاف عضو غرفة شركات السياحة، أن أسعار عمرة سبتمبر 2025-2026 الاقتصادية لمدة 15 يوم تبدأ من 35 ألف جنيه.

وأشار محمد عابد، إلى أن أسعار العمرة الخمس نجوم تبدأ من 41 ألف جنيه لمدة 10 أيام.

وأكد عضو غرفة شركات السياحة، أن قيمة برامج العمرة تختلف وفقًا لنوع البرنامج والفنادق ومدة الإقامة.

الأوراق المطلوبة لحجز العمرة

كشف محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، عن المستندات اللازمة لحجز برامج العمرة، موضحًا أنها تشمل:

جواز سفر ساري لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ السفر.

صورتان شخصيتان حديثتان بخلفية بيضاء، مع الالتزام بارتداء الحجاب للسيدات.

شهادة صحية معتمدة من مكاتب الصحة الحكومية، مرفق معها أصل إيصال سداد رسوم فحص الكبار.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر

أشار عضو غرفة شركات السياحة، إلى أن من يرغب في استخراج جواز سفر جديد عليه تجهيز الأوراق التالية:

شهادة التجنيد أو مستند الإعفاء من الخدمة العسكرية بالنسبة للذكور.

بطاقة رقم قومي سارية، مع تقديم صورتين شخصيتين حديثتين بخلفية بيضاء مقاس 4×6.

مستند يوضح الحالة الاجتماعية للإناث مثل قسيمة الزواج أو الطلاق.

إيصال سداد رسوم استخراج الجواز وفقًا للتعريفة الرسمية.

المؤهل الدراسي في حال عدم تسجيله ببطاقة الرقم القومي.

وأكد أن جميع المستندات تُقدَّم إلى مصلحة الجوازات بوزارة الداخلية، ليتم استكمال إجراءات إصدار جواز السفر خلال المواعيد الرسمية المحددة.

اقرأ أيضًا:

رياح وأمطار واضطراب حركة البحر.. توقعات طقس الساعات المقبلة

‎نائب وزير الصحة يوجه بإحالة إدارة مستشفى أم المصريين للتحقيق: قصور في الخدمات والنظافة

4 أسباب وراء تصوير شركات توزيع الكهرباء العداد "مسبق الدفع"

القطار الخفيف.. السيسي يوجه بتشغيل محطتي الكاتدرائية والقيادة الاستراتيجية مارس 2026

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تبدأ من 18 ألف أسعار عمرة سبتمبر الاقتصادية محمد عابد دون تذاكر الطيران
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

توجيه عاجل من وزير الصحة بشأن علاج حالات الطوارئ مجانًا أول 48 ساعة
قصة فيديو "مرض غامض وإغماءات على متن طائرة بريطانية إلى شرم الشيخ"
تبدأ من 18 ألف.. أسعار عمرة سبتمبر الاقتصادية والخمس نجوم
"جرح في البطن؟".. مصدر يكشف لمصراوي حقيقة تشريح جثة إبراهيم شيكا
هل سيتم فرض رسوم على مستقبلي المكالمات الهاتفية؟ تنظيم الاتصالات يوضح