تبدأ من 18 ألف.. أسعار عمرة سبتمبر الاقتصادية والخمس نجوم

كشف محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، عن أسعار العمرة خلال شهر سبتمبر 2025-2026 الاقتصادي والخمس نجوم بدون تذاكر الطيران.

وقال "عابد"، في تصريحات لمصراوي، إن أسعار العمرة الاقتصادية لمدة 10 أيام تبدأ من 18 ألف جنيه.

وأضاف عضو غرفة شركات السياحة، أن أسعار عمرة سبتمبر 2025-2026 الاقتصادية لمدة 15 يوم تبدأ من 35 ألف جنيه.

وأشار محمد عابد، إلى أن أسعار العمرة الخمس نجوم تبدأ من 41 ألف جنيه لمدة 10 أيام.

وأكد عضو غرفة شركات السياحة، أن قيمة برامج العمرة تختلف وفقًا لنوع البرنامج والفنادق ومدة الإقامة.

الأوراق المطلوبة لحجز العمرة

كشف محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، عن المستندات اللازمة لحجز برامج العمرة، موضحًا أنها تشمل:

جواز سفر ساري لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ السفر.

صورتان شخصيتان حديثتان بخلفية بيضاء، مع الالتزام بارتداء الحجاب للسيدات.

شهادة صحية معتمدة من مكاتب الصحة الحكومية، مرفق معها أصل إيصال سداد رسوم فحص الكبار.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر

أشار عضو غرفة شركات السياحة، إلى أن من يرغب في استخراج جواز سفر جديد عليه تجهيز الأوراق التالية:

شهادة التجنيد أو مستند الإعفاء من الخدمة العسكرية بالنسبة للذكور.

بطاقة رقم قومي سارية، مع تقديم صورتين شخصيتين حديثتين بخلفية بيضاء مقاس 4×6.

مستند يوضح الحالة الاجتماعية للإناث مثل قسيمة الزواج أو الطلاق.

إيصال سداد رسوم استخراج الجواز وفقًا للتعريفة الرسمية.

المؤهل الدراسي في حال عدم تسجيله ببطاقة الرقم القومي.

وأكد أن جميع المستندات تُقدَّم إلى مصلحة الجوازات بوزارة الداخلية، ليتم استكمال إجراءات إصدار جواز السفر خلال المواعيد الرسمية المحددة.

