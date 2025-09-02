الخشت نائبًا والطاروطي أمينًا.. التشكيل الجديد لمجلس نقابة القراء

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

عقد مجلس نقابة القراء برئاسة الشيخ محمد حشاد، اجتماعه الأول صباح اليوم، بعد الفوز في الانتخابات التي أجريت السبت الماضي.

وجاء تشكيل المكتب الفني للنقابة على النحو التالي:

- الشيخ محمد حشاد – نقيب القراء

- الشيخ محمود محمد الخشت – نائب النقيب

- الشيخ عبد الفتاح الطاروطي – الأمين العام

- الشيخ محمد عبد الموجود – أمين الصندوق.

كان المستشار كرم جميل عبد العظيم حجازى رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة، أعلن فوز الشيخ محمد حشاد [شيخ عموم المقارئ المصرية] نقيبا للقراء وعدد عشرين عضوا على مقعد النقيب فئة (أ) وهم المشايخ:

محمود الخشت، عبد اللطيف العزب وهدا، ياسر عبد الباسط عبد الصمد، محمد محروس طلبة، محمد ناصف سلطان، وليد السيد عبد الشافى هلال، الخضر أحمد مصطفى، السيد عبد الكريم الغيطانى، محمد محمد محى، حسين عبد العال معتوق، محمد عبد الموجود خليفة، أحمد عوض أبو فيوض، محمد بسيونى عوض، محمد يحيى الشرقاوى، عبد الفتاح الطاروطى، محمود على حسن، إبراهيم السيد الرفاعى، ماهر الفرماوى.

وعلى مقعد العضوية فئة (ب) فاز المشايخ:

حسين إبراهيم فتح الله الإسكندرانى وأحمد فرج الله الشاذلي.