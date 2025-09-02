كتبت- داليا الظنيني:

قال وليد خليل، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، إن الجدول الزمني الجديد الذي أعلنته المملكة العربية السعودية في 15 ذو الحجة الماضي، عقب انتهاء موسم الحج مباشرة، تضمن تقديم كافة إجراءات تنظيم الحج لمدة شهرين مقارنة بالأعوام السابقة، الأمر الذي استدعى من غرفة الشركات التحرك مبكرًا وتوزيع المهام على ثلاث مراحل رئيسية.

وأوضح خليل، خلال مداخلة ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميين شادي شاش وآية عبدالرحمن، أن المرحلة الأولى تم الانتهاء منها، وشملت التعاقد مع شركات تقديم الخدمات، بما في ذلك خدمات الطوافة ومخيمات مشعر منى، وغيرها من الخدمات الأساسية.

وأضاف أن المرحلة الثانية انتهت اليوم، وتضمنت تفعيل الشركات المؤهلة لتنظيم برامج الحج، ما يعني تحديد الجهات التي ستتولى التنفيذ الفعلي للموسم.

وأشار إلى أن المرحلة الثالثة ستنطلق بدءًا من الغد وتستمر حتى منتصف أكتوبر المقبل، وتشمل فتح باب التقديم للحج السياحي، يليها إجراء القرعة لاختيار الحجاج، ثم إتمام التعاقدات النهائية على السكن وباقي الإجراءات التنظيمية حتى بداية موسم الحج.

وفيما يتعلق بآليات الرقابة، أكد خليل أن الحج السياحي يتميز بوجود رقابة صارمة، سواء من وزارة السياحة أو غرفة شركات السياحة، مشيرًا إلى أن جميع الشركات ملزمة بتطبيق برامج الحج وفق الضوابط الرسمية المعتمدة، ولا يُسمح بأي تجاوز أو تعديل خارج الإطار المحدد.

وأوضح أن كل برنامج حج له ضوابط خاصة لا يمكن مخالفتها، والغرفة تتولى التعاقد الجماعي على المخيمات وشركات تقديم الخدمات والسكن لضمان جودة الخدمة، وذلك تحت إشراف مباشر من وزارة السياحة.