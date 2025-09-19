إعلان

بيان عاجل من الأرصاد بشأن سقوط أمطار على هذه المناطق

11:16 م الجمعة 19 سبتمبر 2025
كتب- أحمد عبدالمنعم:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا عاجلا أشارت فيه إلى أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية.

وأضاف أنه من المتوقع سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية (مطروح -العلمين - الإسكندرية) مع تقدم الوقت خلال فترات الليل حتى غدًا السبت.

كما أشارت إلى استمرار نشاط الرياح على مسطح البحر المتوسط الذى يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على بعض سواحل البحر المتوسط.

