محافظ القاهرة يكشف تفاصيل انهيار عقار مكون من 5 طوابق بباب الشعرية

كتب- محمد نصار:

وقال محافظ القاهرة، إن العقار المنهار في ٣ شارع محمود عبدالله من شارع الجيش بحي باب الشعرية، تم إخلاءه من السكان قبل الانهيار، ولم يسفر الحادث عن إصابات أو وفيات.

وأشار إلى أنه تم اخلاء عقارين مجاورين له احترازيًا من السكان، مع تشكيل لجنة هندسية لفحص العقار المنهار والعقارات المجاورة له لبيان مدى تأثرها من الانهيار.

وكان مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وغرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقيا بلاغًا بانهيار عقار مكون من 5 طوابق بعد اخلائه من السكان في ٣ شارع محمود عبدالله من شارع الإبياري المتفرع من شارع الجيش ناصية شركة الكهرباء بحي باب الشعرية، وعلى الفور انتقل لموقع الحادث قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات رفع الأنقاض.

ووجه محافظ القاهرة بإزالة الأثار الناتجة عن الحادث عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحادث.

وأسهم التحرك السريع للأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة وقيامهم بإخلاء العقار قبل انهياره بساعات في إنقاذ 11 أسرة كانت تقطن به.