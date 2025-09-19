إعلان

شوقي علام: حماية التراث الإنساني واجب شرعي وحضاري

06:55 م الجمعة 19 سبتمبر 2025

الدكتور شوقي علام المفتي السابق

كتب- حسن مرسي:


قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، إن التراث الإنساني إرث حضاري مشترك بين شعوب العالم كافة، مشددًا على ضرورة حمايته عبر العصور بوصفه شاهدًا على حضارات سابقة ووسيلة لفهم التاريخ الإنساني وتطوراته.


وأوضح، خلال لقائه في برنامج "بيان للناس"، على قناة "الناس"، أن هذا التراث، سواء الأهرامات أو آثار الأقصر وأسوان أو غيرها من المواقع التاريخية حول العالم، يمثل قيمة عظيمة للبشرية، إذ يتيح لنا قراءة الماضي والاستفادة منه في حاضرنا.


وأشار إلى أن بعض هذا التراث صمد أمام عوامل الطبيعة والحروب لقرون طويلة، وهو ما يستدعي المزيد من الجهد في سبيل الحفاظ عليه.


وأضاف أن حماية التراث ليست قضية حضارية فحسب، بل لها جذور شرعية في الشريعة الإسلامية، التي جاءت لصالح الإنسانية جمعاء، مشيرًا إلى أن طالبًا من طلابه أنجز رسالة دكتوراه حول "حماية التراث في زمن الحروب" واستطاع أن يثبت أن الفقه الإسلامي عالج هذه المسألة بعمق.


وبيّن أن الإسلام لم يأتِ لمرحلة زمنية محدودة، وإنما جاء شاملًا يراعي مصلحة البشر في كل العصور، مؤكدًا أن التراث ليس مجرد أحجار أو نقوش بل هو ذاكرة الأمة ووسيلة لفهم تطورها الحضاري.





الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية السابق التراث الإنساني إرث حضاري
