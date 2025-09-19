كتب - محمود مصطفى أبوطالب

كشف الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، أن الوزارة ترصد بواقعية عمل أئمة في مهن لا تليق بهم، مُرجعًا السبب إلى الضغوط المادية في كثير من الأحيان.

وقال وزير الأوقاف، في حوار لمصراوي، يُنشر لاحقًا:"نرصد بواقعية عمل بعض الأئمة في مهن لا تليق بهم، وندرك أن سببه في كثير من الأحيان هو الضغوط المادية؛ لذا، فإن تحسين أحوال الإمام هو أولوية قصوى، حتى يتفرغ لرسالته، ولا ينشغل بمهن جانبية تنتقص من وقاره أو تلتهم وقت الاستزادة المعرفية. وقد بدأنا بالفعل خطوات في هذا الاتجاه، أوشكت على الانتهاء. والمسألة ليست بيد الأوقاف وحدها، لذا يلزمه مزيد من التنسيق والعمل.

وشدد وزير الأوقاف، على أن الأئمة هم جنود هذا الوطن في محراب الكلمة الطيبة، وقد وجدتهم أهل همة وصبر، ومن الناحية المادية فنحن نسعى مع مؤسَّسات الدولة كافة لمزيد من الارتقاء بأحوالهم المعيشية؛ بما يليق برسالتهم، أما الدعوي، فقد وجدت فيهم استعدادًا كبيرًا للتطور، وقد بادروا بالاستفادة من الدورات التدريبية، وهذا يبعث على التفاؤل بمستقبل الدعوة؛ علمًا بأنن نقدم لهم زادًا معرفيًا مجانيًا ضخمًا عبر المنصة الرقمية الجديدة".



وتابع وزير الأوقاف:"طموحي أن يصبح الإمام المصري قدوة فكرية وروحية، ميسور الحال، مرفوع الرأس، يجد في محرابه السند والرعاية. نعمل على تمكينه ماديًّا، عبر تحسين دخله، وتمكينه علميًّا عبر التدريب المستمر، وتمكينه مجتمعيًّا عبر إشراكه في المبادرات الوطنية".

