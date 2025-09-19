توجيهات من محافظ الجيزة قبل بدء الدراسة - تفاصيل

كتب- محمد أبو بكر:

أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن المحافظة أنهت استعداداتها الكاملة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2025 / 2026، عبر توفير جميع الإمكانات والاحتياجات اللازمة للطلاب وهيئات التدريس، بما يشمل أعمال التطوير والصيانة للمنشآت التعليمية، وتقديم التدريبات العملية، وتهيئة البيئة المحيطة بالمدارس.

وأوضح المحافظ، أنه تم تشكيل لجان ميدانية للمرور على مختلف المدارس بمختلف الإدارات التعليمية للتأكد من جاهزيتها، مشددًا على مديري الإدارات بضرورة الالتزام باشتراطات السلامة الإنشائية، وضمان سلامة المباني وتغطية البالوعات، وصلاحية الأسوار والنوافذ والزجاج والأسلاك الكهربائية، فضلًا عن توفير طفايات الحريق وغسل وتنظيف خزانات المياه ومتابعة أعمال الصيانة الدورية.

وشدد "النجار" على أهمية الانضباط في سير العملية التعليمية وضرورة التزام الطلاب بالحضور اليومي، مؤكدًا أنه سيتم عقد لقاءات دورية مع قيادات التربية والتعليم لمتابعة انتظام الدراسة والتأكد من سير العملية التعليمية بشكل فعّال منذ اليوم الأول.

كما وجّه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة المتابعة المستمرة وتنظيم حملات لرفع كفاءة النظافة بمحيط المدارس، ومراجعة أعمدة الإنارة، وإزالة أي مظاهر إهمال أو إشغالات، بما يضمن بيئة نظيفة وآمنة للطلاب.

وكلف "النجار" القيادات التنفيذية بضرورة التنسيق مع مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية لتنفيذ جولات ميدانية خلال اليوم الدراسي، لرصد أي مشكلات قد تواجه المدارس والعمل على حلها بشكل فوري، حرصًا على راحة واستقرار الطلاب والمعلمين.

ووجّه محافظ الجيزة رسالة إلى طلاب وطالبات المحافظة، دعاهم فيها إلى الالتزام بتأدية واجباتهم الدراسية بجدية، والتحلي بالإيجابية والمثابرة والسعي نحو التفوق العلمي، مؤكدًا أن التعليم هو السبيل الأهم لبناء مستقبل مشرق لمصر.

وأكد المهندس عادل النجار، أن دعم منظومة التعليم يأتي على رأس أولويات المحافظة، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ على تطوير بيئة تعليمية متكاملة تواكب التغيرات الحديثة وتلبي احتياجات العصر، مع التشديد على أهمية التعاون بين الأجهزة التنفيذية والتعليمية والمجتمع المدني للنهوض بالمنظومة وتحقيق أفضل النتائج خلال العام الدراسي الجديد.

