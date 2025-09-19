وزير الأوقاف السابق يطالب بتغليظ عقوبة البلطجة

كتب- محمود مصطفى أبو طالب:

طالب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، بتشديد العقوبة على كل أعمال البلطجة وسرعة الحسم فيها بما يحفظ أمن المجتمع ويردع المجرمين.

وأضاف "جمعة"، خلال منشور له عبر صفحته على "فيس بوك"، أن مقصد حد الحِرابة وعقوبتها هو القضاء على تلك العناصر المجرمة والحفاظ على أمن المجتمع.

وأوضح وزير الأوقاف السابق، أنه لا شك أن القانون خير رادع للمنحرفين من تجار المخدرات والخارجين عن القيم، قائلًا:"لكن هناك دور هام يجب أن تقوم به وبكثافة المؤسسات المسئولة عن بناء الوعي ونشر القيم فالوقاية خير من العلاج".

