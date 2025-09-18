محمود محيي الدين: تمويل خطط تغير المناخ يواجه تحديات كبرى

كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، إن قضية تمويل التنمية المستدامة ما زالت تواجه تحديات كبيرة على مستوى العالم.

وأكد محيي الدين، خلال حواره مع الإعلامية دينا سالم عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الوعود الدولية بتوفير الدعم المالي لمواجهة تغير المناخ، مثل الالتزام السابق بتوفير 100 مليار دولار سنويًا، لم تتحقق بشكل كامل حتى الآن.

وأوضح المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي أن قمة باكو دعت إلى تخصيص مبلغ أكبر يصل إلى 300 مليار دولار لمواجهة تداعيات الأزمة المناخية المتصاعدة، معربًا عن تشككه في إمكانية تحقيق هذه الأرقام،

وقال المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي: "أنا في شك شديد من أن هذه الأرقام سيتم تلبيتها، فقد عجز العالم عن تحقيق الهدف الأولي بتوفير 100 مليار دولار".

وأشار إلى أن الدول، خاصة النامية، يجب أن تركز على استغلال مواردها المحلية وتشجيع القطاع الخاص في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التحول الأخضر.

وأشاد المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، بتجربة مصر الرائدة في إطلاق مبادرة المشروعات الخضراء الذكية، التي تعد نموذجًا لدمج التحول الرقمي مع الاقتصاد الأخضر.

وأشار إلى أن هذه المبادرات تمثل قاعدة واسعة من الأفكار والحلول التي تسهم في دعم جهود التحول الأخضر، موضحًا أن استمرار نجاحها يتطلب حشد التمويل وتوسيع نطاق المشاركة.