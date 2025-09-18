كتب- محمد مصطفى أبوطالب:

ألقى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، كلمة في القمة الدولية الثامنة لزعماء الأديان العالمية والتقليدية، المنعقدة بالعاصمة الكازاخية أستانا، برعاية وحضور الرئيس قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، وبمشاركة أكثر من 100 شخصية من 60 دولة، تضم زعماء دينيين وممثلين عن منظمات دولية وخبراء وشخصيات عامة.

يهدف الحدث إلى تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات، وترسيخ قيم الاحترام والتعايش.

وفي مستهل كلمته، أعرب وزير الأوقاف، عن تقدير مصر قيادةً وشعبًا للعلاقات التاريخية والروابط الوثيقة التي تجمعها بكازاخستان، مشيدًا بعمق الصلة الممتدة منذ عهد الظاهر بيبرس، وبما شيده الأزهر الشريف من روابط علمية مع الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية "نور مبارك"، مؤكدًا اعتزاز الشعب المصري بالأخوة الراسخة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس قاسم توكاييف.

وأكد وزير الأوقاف، أن الإسلام جاء بمبدأ تعارف الحضارات، الذي يتجاوز مجرد الحوار أو التحالف بينها، مستشهدًا بقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا".

كما شدد على قدسية الحياة في الإسلام، حيث جاء في قوله تعالى: “ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا”.

وتطرق الوزير، إلى الجرائم والانتهاكات التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، من قتل وتجويع وقصف للمساجد والكنائس والمستشفيات، وارتكاب أبشع صور الإبادة الجماعية في غزة، محذرًا من خطورة التضليل الإعلامي الممنهج الذي يصاحب هذه الجرائم.

وأكد أن مسؤولية القادة الدينيين هي توعية شعوب العالم للضغط من أجل وقف هذه الممارسات اللاإنسانية.

كما شدد على أن بناء الإنسان هو الرسالة المشتركة بين جميع الأديان والحضارات، من خلال غرس القيم الدينية والأخلاقية، وتبني برامج تعليمية وتثقيفية تعزز الإيمان والتعايش والثقة المتبادلة، إلى جانب حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي باعتباره التزامًا أخلاقيًا عالميًا قبل أن يكون مسؤولية اقتصادية أو سياسية.

وفي ختام كلمته، دعا وزير الأوقاف، إلى إعلاء قيمة العمل والإنتاج والإتقان باعتبارها من أعظم مقاصد الأديان، مؤكدًا أن الإسلام جاء بالعمران وصناعة الحضارة، وهو ما يجب أن يواكب الثورة التكنولوجية والذكاء الاصطناعي.

كما شدد على ضرورة أن يقدم القادة الدينيون منظومة قيمية شاملة ترشد مسار الذكاء الاصطناعي وتمنحه الحكمة والبصيرة في خدمة الإنسانية.

