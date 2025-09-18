مدبولي يبحث الاستفادة من المقرات الحكومية التي تم إخلاؤها بعد الانتقال

قام الدكتور أحمد فؤاد هَنو وزير الثقافة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، بتسليم جوائز وتكريمات مسابقة "أفضل ممارسات الحفاظ على التراث العمراني والمعماري لعام 2025"، والتي نظمها الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس الاستشاري محمد أبو سعدة.

وذلك خلال الاحتفالية التي أقيمت بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، بحضور عدد من قيادات وزارة الثقافة، والشخصيات العامة والمهتمين بمجالات صون التراث.

حيث فاز مشروع ترميم وإعادة إحياء مبنى "تمارا" بمنطقة القاهرة الخديوية، المملوك لشركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري، بجائزة "أفضل ممارسات الحفاظ على التراث الحضاري المعماري والعمراني لعام 2025".

وتسلم درع التكريم كريم الشافعي رئيس مجلس إدارة الشركة، والمهندس محمد حسن رئيس فريق التصميم للمشروع.

وحرص وزير الثقافة على تكريم عدد من المشروعات المشاركة، بإهداء شهادات تقدير لعدد من الملاك والاستشاريين المتميزين.

حيث شملت قائمة المكرمين وزارة الداخلية عن مبنى إدارة الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية، وتسلمها العميد الدكتور مهندس تامر عباس مرعي مدير إدارة التفتيش والبحوث الفنية والاستشارات الهندسية بوزارة الداخلية، وكذلك مجموعة التصميمات المتكاملة "جايد" استشاري مشروع الترميم بالإسكندرية، وتسلمها الدكتور أيمن مصيلحي مدير مكتب المجموعة.

كما كرمت وزارة الداخلية مالك مبنى قسم الدقي بمحافظة الجيزة وتسلمها العميد د.م. تامر عباس مرعي، وبيت الخبرة "العفيفي للاستشارات الهندسية" استشاري مشروع ترميم وإعادة إحياء القسم وتسلمها الدكتور حكيم العفيفي رئيس مجلس الإدارة.

وشملت التكريمات أيضًا السيد عبد الرحيم علي خليفة مالك العقار رقم 78 بشارع بيرم التونسي في السيدة زينب وتسلمها المهندس محمد عبد المجيد، إلى جانب مركز هندسة الآثار والبيئة بكلية الهندسة جامعة القاهرة، استشاري مشروع ترميم العقار نفسه، وتسلمها الدكتور محمد رضا عبد الله مدير المركز.

كما كرم وزير الثقافة أعضاء لجنة تحكيم الجائزة، تقديراً لجهودهم في تقييم الأعمال المشاركة، وقد ضمت اللجنة كلاً من: الدكتور جلال عبادة أستاذ العمارة والتصميم العمراني بكلية الهندسة جامعة عين شمس، والدكتورة سهير زكي حواس أستاذ العمارة والتصميم العمراني بكلية الهندسة جامعة القاهرة، والدكتور عباس الزعفراني أستاذ التخطيط العمراني بكلية التخطيط الإقليمي جامعة القاهرة، والدكتور علي حاتم جبر أستاذ العمارة بكلية الهندسة جامعة القاهرة، والدكتور علاء سرحان أستاذ الاقتصاد البيئي بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية جامعة عين شمس، والمهندس محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

وتفقد وزير الثقافة ومحافظ القاهرة معرض الأعمال المشاركة بالمسابقة بقاعة صلاح طاهر بدار الأوبرا المصرية، وأشادا بالمستوى الإبداعي المتفرد للمشروعات، مثمنين الجهود المبذولة من قبل المشاركين في إبراز أهمية الحفاظ على التراث العمراني والمعماري وإحياء الهوية الوطنية.

وقال المهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، أن هذه الدورة خُصصت لموضوع إعادة التوظيف المتوافق للمباني التراثية، بما يحفز الملاك والخبرات المصرية على ابتكار حلول متجددة للحفاظ على التراث.

وأوضح أبو سعدة أن هذه المبادرات شهدت تكاتفاً من أجهزة الدولة، ومن الأفراد ومن الشركات التي بذلت جهوداً متميزة في هذا الصدد، وهو دليل على إدراك كافة الجهات بقيمة وأهمية التراث المعماري المصري، مشيدًا بما تقدم من مشروعات مقدمة من أفراد ومن شركات ومن أجهزة الدولة تبرز الجهد المتميز في الحفاظ على تراثنا المعماري والعمراني.

ووجه أبو سعدة الشكر إلى وزير الثقافة على رعايته الخاصة للجائزة، وإلى محافظ القاهرة لدعمه المتواصل لمشروعات الحفاظ على القاهرة الخديوية، وإلى أعضاء لجنة التحكيم والمشروعات الفائزة والمكرمة.

