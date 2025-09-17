وظائف بالأردن والتقديم حتى هذا الموعد - التخصصات ورابط التقديم

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل، اليوم الأربعاء، عن توفير 9 فرص عمل جديدة للكوادر المصرية في الأردن، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد جبران، وزير العمل، بفتح أسواق عمل جديدة بالخارج أمام العمالة المصرية.

وأوضحت الوزارة أن الفرص المتاحة تشمل 3 عمال للعمل في الشركة الأردنية لصناعة الكرتون على ماكينات الطباعة والقص، بشرط توفر خبرة سابقة في تشغيل الماكينات الخاصة بصناعة الكرتون.

كما تتضمن الفرص 6 عمال للعمل في شركة الأعمدة لصناعة الشيبسي، على أن يكون لديهم خبرة في مجال تصنيع المكرونة وحصائب الشيبسي الجافة، بالإضافة إلى إلمام بمتابعة التشغيل والإنتاج.

وأكدت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن هذه الخطوة تأتي في إطار التعاون المشترك بين وزارتي عمل مصر والأردن، وتيسير إجراءات استقدام العمالة المصرية إلى السوق الأردني.

وأشارت إلى أن باب التقديم متاح اعتبارًا من اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025 ولمدة 5 أيام فقط، عبر الرابط الإلكتروني التالي، اضغط هنا.

