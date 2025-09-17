كتب-عمرو صالح:

تصدر هاشتاج #أحمد_عبدالقادر_لازم_يرجع التريند على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تحديد موعد محاكمته ومنعه من مغادرة لندن من قبل السلطات البريطانية، وذلك بعد تصديه للعناصر الإخوانية التي كانت قد حاولت الاعتداء على السفارة المصرية في لندن.

وحددت السلطات البريطانية 20 نوفمبر المقبل ليكون موعد أولى جلسات محاكمة أحمد عبد القادر ميدو رئيس اتحاد شباب المصريين في الخارج وذلك بعد أن وجهت له تهم حيازة سلاح أبيض، وتكدير السلم المجتمعي، حسب وصفهم، بعد تصديه لعناصر الإخوان المتعدين علي السفارة المصرية في لندن.