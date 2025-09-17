السياحة تنفي فقدان قطع أثرية من المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية

كتب- محمد أبو بكر:

أكدت وزارة السياحة والآثار، أن ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن اختفاء 5 قطع أثرية وتحطم قطعة أخرى من المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، عارٍ تمامًا من الصحة.

وأوضحت الوزارة أن جميع القطع الأثرية بالمتحف، سواء المعروضة أو المخزنة، موجودة بالكامل في أماكنها، وتتمتع بحالة جيدة من الحفظ والرعاية.

ودعت الوزارة إلى تحري الدقة قبل نشر أي أخبار أو معلومات من شأنها إثارة الرأي العام دون سند رسمي أو مصدر موثوق.

اقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة

صناعة وتصدير.. برلماني يعدِّد إيجابيات افتتاح خط إنتاج للأوتوبيسات الكهربائية

إغلاق 12 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان في الجيزة