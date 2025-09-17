إعلان

السياحة تنفي فقدان قطع أثرية من المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية

05:42 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025

المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية

background

كتب- محمد أبو بكر:

أكدت وزارة السياحة والآثار، أن ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن اختفاء 5 قطع أثرية وتحطم قطعة أخرى من المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، عارٍ تمامًا من الصحة.

وأوضحت الوزارة أن جميع القطع الأثرية بالمتحف، سواء المعروضة أو المخزنة، موجودة بالكامل في أماكنها، وتتمتع بحالة جيدة من الحفظ والرعاية.

ودعت الوزارة إلى تحري الدقة قبل نشر أي أخبار أو معلومات من شأنها إثارة الرأي العام دون سند رسمي أو مصدر موثوق.

المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية فقدان قطع أثرية وزارة السياحة والآثار اختفاء 5 قطع أثرية
