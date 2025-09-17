كتب- نشأت علي:

قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، إن افتتاح خط إنتاج الأوتوبيسات الكهربائية لشركة MCVيمثل أهمية كبيرة، مشيرًا إلى أن ذلك يعزز الصناعة الوطنية ويزيد حجم الصادرات المصرية.

وأضاف زين الدين، في تصريحات له اليوم الأربعاء، أن التوسع في إنتاج الأوتوبيسات الكهربائية بافتتاح مصنع جديد لشركة MCV بمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، يمثل إضافة نوعية وقوية للاقتصاد المصري والصناعة الوطنية.

وأضاف عضو مجلس النواب أن افتتاح هذا الخط الإنتاجي المتخصص في تصنيع وتصدير الأوتوبيسات الكهربائية يمثل علامة فارقة في مسيرة التنمية الصناعية في مصر؛ لا سيما أن شركة MCV، بتاريخها العريق وخبراتها العالمية، تثبت اليوم قدرةَ الصناعة المصرية على التكيُّف مع متطلبات المستقبل وتلبية احتياجات الأسواق العالمية من خلال منتجات ذات جودة عالية وتكنولوجيا متقدمة.

وأكد النائب أن تركيز الشركة على التصدير ينسجم مع رؤية الدولة في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الخارج؛ مما يُسهم في دعم الميزان التجاري وجلب العملات الأجنبية.

وأوضح عضو مجلس النواب أن تصنيع الأوتوبيسات الكهربائية يعكس التزام مصر بالتحول نحو الطاقة النظيفة والنقل المستدام؛ وهو ما يتماشى مع جهودنا العالمية في مكافحة تغير المناخ.

