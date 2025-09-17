إعلان

رحاب مطاوع وغادة آدم نجمتا "كلثوميات" بأوبرا الإسكندرية

04:00 ص الأربعاء 17 سبتمبر 2025

الدكتور علاء عبد السلام

كتب- محمد شاكر:
تقيم دار الأوبرا برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، حفلا ضمن سلسلة كلثوميات التى تقدمها فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشى.

وذلك فى التاسعة مساء الخميس 18 سبتمبر على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

يتضمن البرنامج نخبة مختارة من أعمال كوكب الشرق أم كلثوم التى تعاونت فيها مع كبار الملحنين والشعراء خلال مشوارها الفنى منها إسأل روحك، فكرونى، ألف ليلة، سيرة الحب وغيرها تؤديها النجمتان رحاب مطاوع وغادة آدم.

يذكر أن سلسلة حفلات كلثوميات تندرج ضمن استراتيجية وزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية للاحتفاء بإرث أم كلثوم وإبراز القيمة الفنية لأعمالها وتعريف الجمهور من الشاب والأجيال الجديدة بجانب من التراث الإبداعى العربى.

