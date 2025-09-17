«دروس نبوية في عصر التحديات».. ندوة لمجلة الأزهر بدار الكتب

كتب- محمد شاكر:

تستضيف الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية ندوة لمجلة الأزهر الشريف، بعنوان «في ذكرى المولد الشريف.. دروس نبوية في عصر التحديات»، وذلك بمقر دار الكتب والوثائق القومية في الحادية عشرة صباح الأحد 21 سبتمبر، احتفاءً بذكرى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم.

وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ود. أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

يشارك في الندوة كوكبة من العلماء والمفكرين، د. أحمد معبد، عضو هيئة كبار العلماء، د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، د. أسامة طلعت، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، د. حسن خليل، الأمين العام المساعد للثقافة الإسلامية بمجمع البحوث الإسلامية.

وتهدف الندوة إلى إبراز القيم الإنسانية والأخلاقية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وتعزيز دور المؤسسات الوطنية في نشر الفكر الوسطي المستنير، بما يسهم في ترسيخ ثقافة الحوار والتعايش المشترك.

وفي هذا السياق، أكد د. أسامة طلعت، رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، أن استضافة هذه الندوة تأتي لضرورة تفعيل الدور التنويري والثقافي للمؤسسات الوطنية، وتنشيط التعاون مع المؤسسات الدينية والفكرية، وحرصًا من الدار على أن تكون منارة للفكر والعلم، وميدانًا لنشر قيم الرحمة والإنسانية التي جاء بها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

كما أن التعاون مع الأزهر الشريف، ومجمع البحوث الإسلامية، يعكس التكامل الحقيقي بين المؤسسات الوطنية في مواجهة التحديات الفكرية والثقافية، وبناء وعي مجتمعي قائم على الاعتدال والوسطية، مضيفًا أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات الفكرية والثقافية المقرر تنظيمها خلال الفترة المقبلة، احتفاءً بالمناسبات الوطنية والدينية الكبرى، وبما يعكس رسالة دار الكتب والوثائق القومية في خدمة الثقافة الوطنية وحفظ الذاكرة المصرية.