تحسن نسبي وشبورة.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

كتب- محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة من اليوم الأربعاء، إلى الاثنين 22 سبتمبر 2025، وذلك على كافة أنحاء البلاد.

وتوقعت الهيئة في بيان صحفي، استمرار التحسن النسبي في الأحوال الجوية والانخفاض الطفيف في درجات الحرارة مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة على أغلب الأنحاء لتكون درجات الحرارة.

وقالت الهيئة: يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للحرارة رطب في أول الليل معتدل الحرارة في آخره.

كما تتكون شبورة مائية من (9:4 صباحاً) علي بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من السواحل الشمالية حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة نشاط رياح على أغلب الأنحاء يعمل على تلطيف الأجواء في الظل وفي فترات الليل.

درجات الحرارة المتوقعة..

السواحل الشمالية (30:29)، القاهرة الكبرى والوجه البحري (34:33)، شمال الصعيد (35:34)، جنوب الصعيد (39:38).