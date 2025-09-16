السفير حسام زكي: 30 دولة ألقت كلمة في قمة الدوحة من أصل 55

كتبت -داليا الظنيني :

أكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن القمة العربية الإسلامية الطارئة التي انعقدت في العاصمة القطرية الدوحة شهدت إلقاء 30 قائد وزعيم ورئيس لـ30 دولة من أصل 55 دولة عضو، بينما فضّلت 25 دولة عدم إلقاء كلمات خلال الجلسات.

وأوضح السفير حسام زكي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن كلمات القادة والزعماء الذين تحدثوا أمام القمة تفاوتت بين المواقف القوية والمتوسطة، وهو ما انعكس بوضوح في صياغة البيان الختامي، الذي حرص على أن يشمل أيضًا مواقف وآراء الدول التي لم تُدلِ بخطابات علنية.

وأضاف السفير حسام زكي، أن طبيعة التفاوض على نص جماعي تفرض أن يكون سقف البيان الختامي أدنى من السقف الذي يظهر في الكلمات الفردية، حيث إن البيان يعبر عن الموقف الجماعي للدول الأعضاء، وليس عن المواقف المنفردة، لافتًا إلى أن بعض المواقف الحادة التي وردت في خطابات القادة يتم تهذيبها عند تحويلها إلى نص مشترك يضمن التوافق.

وشدد السفير حسام زكي، على أن ما جاء في البيان الختامي يعكس في النهاية محصلة الإدارة الجماعية للدول المشاركة، ويترجم التوازن بين المواقف الفردية والمتطلبات الجماعية للتوافق العربي والإسلامي.