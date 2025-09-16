كتب- محمد شاكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مصر ليست ضد أي جهود تنمية تحدث في جنوب إفريقيا، بل على العكس تشجع خطوات التنمية في القارة السمراء.

وقال مدبولي في لقاء مع رؤساء الهيئات الإعلامية ورؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية، الثلاثاء: كل ما تروج له إثيوبيا من أننا نقف ضد مشاريع التنمية لتوليد الطاقة الكهربائية، كلام غير حقيقي، طالما كان في إطار ملزم، بحيث يكون إدارة وتشغيل هذه المياه في إطار اتفاقية تضمن لنا مصر والسودان كدولتي المصب حقوقنا دون انتقاص في المياه.

وأضاف مدبولي: هذه هي المعضلة الأساسية، في هذه القضية، مشيراً إلى أن هذا الأمر يمكن أن يستغل في إطار في إنشاء مشروعات في حوض النيل، ونحن كدولة عملنا في البداية وكنا نعمل على مشروعات معالجة المياه وترشيد الاستعمال وتحلية المياه طوال فترة إنشاء السد، ولم نتأثر طوال فترة بناء السد، بسبب عدم وجود أي فترات جفاف أثناء فترات التشغيل.

وأكمل: التحدي الوحيد أمامنا لو حدثت أي فترات جفاف، وقد تبدأ من عام إلى 7 سنوات، وساعتها سنكون أمام أزمة حقيقية، ماذا سيحدث في منظومة التشغيل والملء؟

وتابع: مسألة نهر النيل مسألة وجودية لمصر كلها، وبالتالي أجهزة مصر بالكامل لن تتوانى عن اتخاذ كافة ما يلزم للحفاظ حقوق ومقدرات الشعب المصري، وبعض الدول يمكن أن يكون لها مصادر أخرى من المياه، ولكن مصر تعتمد اعتمادا كليا على نهر النيل.