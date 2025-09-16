غدًا.. قناة مصر قرآن كريم تحيي ذكرى ميلاد الشيخ الحصري

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت قناة مصر قرآن كريم، إحياء ذكرى ميلاد الشيخ محمود خليل الحصري، أحد أعلام دولة التلاوة، الذي ولد في الـ 17 من سبتمبر عام 1917.

وأعلنت قناة مصر قرآن كريم، أن الاحتفال بذكرى ميلاد الشيخ محمود خليل الحصري، يتضمن إذاعة جزئين كاملين من القرآن الكريم بصوته، على أن يكون ذلك في تمام الـ 11 وتسع دقائق صباحا، ويتضمن تلاوة الجزء الـ 30 من أول سورة النبأ وحتى نهاية سورة الناس.

وأشارت قناة مصر قرآن كريم، إلى أنه سيتم إذاعة الجزء العاشر من القرآن الكريم بصوت الشيخ محمود خليل الحصري في تمام الـ 12 و 26 دقيقة بعد منتصف الليل، بداية من الآية 41 من سورة الأنفال وحتى الآية 92 من سورة التوبة.

ويُعد الشيخ محمود خليل الحصري أحد أعلام قراء القرآن الكريم، والذي أجاد قراءة القرآن الكريم بالقراءات العشر، ووُلد بقرية شبرا النملة، بمدينة طنطا، بمحافظة الغربية، وله العديد من المصاحف المسجلة بروايات مختلفة.

و دَعت قناة مصر قرآن كريم، المولى عز وجل بالرحمة والمغفرة للشيخ الحصري، وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يجعل القرآن الكريم شفيعًا لنا وله يوم القيامة.

وانطلق البث التجريبي لقناة مصر قرآن كريم في فبراير 2020، وتم إطلاق القناة رسميا في أبريل 2021، لتذيع القرآن الكريم مرتلًا ومُجوّدًا بأصوات أعلام القرّاء المصريين (40 قارئًا) على مدار الساعة، ولا تذيع أي شيئ سوى القرآن الكريم ورفع أذان الفروض الخمسة، فتذيع يوميًّا (15) جزءًا ، وهي أول قناة مصرية متخصصة في هذا الشأن.

وتقدم القناة، التي يتم إطلاقها عبر التردد 11862، الخدمات التالية:

- إذاعة القرآن الكريم مرتلاً ومجودًا لأعلام القرّاء المصريين، حيث يتم إذاعة خمس عشرة جزءاً يومياً مرتبة حسب أجزاء القرآن الكريم.

- تقديم معنى مجملا لمعاني آيات القرآن الكريم (قيد التنفيذ).

يتم إذاعة فقرات المصحف المجود لكبار القراء بين فقرات المصحف المرتل وعلى مدى ساعات اليوم .

تقديم أدعية من القرآن الكريم خلال ساعات الإرسال لكبار القراء.

- ختم القرآن الكريم كل يومين.