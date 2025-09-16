رئيس الوزراء: تداعيات غزة تؤثر على اقتصاد مصر ويجب التحسب لها

كتب- محمد نصار:



قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن ما يحدث في غزة له تداعيات على الاقتصاد المصري يجب التحسب لها.



وأضاف "مدبولي"، خلال لقاء مع رؤساء تحرير عدد من الصحف والمواقع الإخبارية، اليوم: "يجب أن نتحسب لهذا الأمر، لكن إحنا كدولة، كنا بنشتغل في مرحلة الإصلاح الاقتصادي من 2016، واللي مكن الدولة إنها تضبط السياسة النقدية، وتحقيق فائض أولي، ودور القطاع الخاص، وصل لأكثر من 70% هذا العام، ده رقم القطاع الخاص من جملة الاستثمارات، وترجع الدولة لدورها الرئيس وهو المنظم والميسر للقطاع الخاص".



وتابع رئيس الوزراء: "بالتأكيد الدولة ستظل موجودة في بعض القطاعات، عشان كلنا نبقى عارفين أن دور الدولة مهم في الاقتصاد، لأن حجم واحتياجات الدولة في خلق فرص عمل ودفع الاستثمارات، لازم نكون جنب القطاع الخاص، ده اللي خلانا نضع على أنفسنا رؤية واضحة للاقتصاد المصري خلال 5 سنوات، ومن هنا كانت السردية المصرية، ووضعناها على منصة مخصصة لها، عشان نبدأ فيها من خلال شهرين ونصف، عشان حوار مجتمعي يساعد الحكومة في صياغة نهائية، بخطة واضحة ومتكاملة في كل مناحي الاقتصاد المصري".



واختتم مدبولي: "من الممكن حد يقول تركزوا على القطاعات المنتجة، بدل ما ركزتوا على البنية الأساسية، عايز أقول الزخم اللي حصل لم يكن ليحدث لولا أننا نفذنا بنية أساسية قوية، مين هييجي دولة مفيهاش طاقة ولا صرف ولا مياه ولا موانئ ولا قطاع مصرفي مستقر!، كله ده اللي يخلي الأنشطة الاستثمارية تتحرك بقوة وتتسارع، السردية زي ما هتقرأوها، وهتشوفوا من خلال الحوار المجتمعي، اللي هيتقسم لمجموعات عمل برئاسة خبير مستقل، لا ينتمي للحكومة عشان يكون قادر على صياغة ورقة، ونكون بنهاية هذا العام لدينا رؤية متكاملة".



