خاص - وزير الأوقاف يتحدث عن محمد صلاح لأول مرة.. ماذا قال؟

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

وصف الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، اللاعب محمد صلاح نجم نادي ليفربول ومنتخب مصر بأنه نموذج ملهم.

وقال وزير الأوقاف في حوار لمصراوي، يُنشر لاحقًا، إن محمد صلاح نموذج ملهم، رفع اسم مصر عاليًا، وجمع بين الاحترافية والالتزام بالقيم، وتجربته رسالة لشبابنا بأن النجاح يحتاج إلى جهد متواصل وصبر؛ ويتطلب أيضًا التحلي بأخلاق القدوة.

وعن حرصه على مشاهدة المباريات، قال وزير الأوقاف:"أتابع كرة القدم على فترات، وأحترم الجهد الوطني الذي يبذله لاعبونا، وقد التقيت ببعض الرياضيين في مناسبات عامة، وعلاقتي بهم تظل في إطار الاحترام والتقدير".

وأضاف:"أنا بطبيعتي رياضي، وظللت أمارس الرياضة بانتظام حتى تولي مسئولية الوزارة".

