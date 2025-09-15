السيسي يؤكد تضامن مصر الكامل مع قطر واستعدادها التام لدعمها

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضامن مصر الكامل مع قطر واستعدادها التام لتقديم كل أشكال الدعم لها.

جاء ذلك بحسب نبأ عاجل أذاعته قناة القاهرة الإخبارية.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث يشارك بالقمة العربية الإسلامية الاستثنائية التي تستضيفها دولة قطر الشقيقة اليوم.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن مشاركة الرئيس تأتي تأكيدًا على تضامن مصر الكامل مع دولة قطر الشقيقة، حكومةً وشعبًا، وتجسيدًا لموقفها الثابت في الوقوف إلى جانب الأشقاء في مواجهة هذا العدوان، الذي يُعد انتهاكًا صارخًا لكافة المواثيق والأعراف الدولية.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس سيُلقي كلمة مصر خلال أعمال القمة الاستثنائية، يستعرض فيها رؤية القاهرة تجاه مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، ويؤكد على ثوابت السياسة المصرية في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

هذا، ومن المقرر أن يعقد الرئيس عددًا من اللقاءات الثنائية على هامش القمة، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك.

