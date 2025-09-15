إعلان

اجتماع موسع بـ"الكهرباء" لمناقشة تعديلات اللائحة التجارية وتحسين خدمات التوزيع

02:02 م الإثنين 15 سبتمبر 2025

محطة الكهرباء

background

كتب- محمد صلاح:

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن عقد اجتماع مهم بمقر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بالقاهرة، ضم قيادات من وزارة الكهرباء ورؤساء شركات توزيع الكهرباء التسع إلى جانب مسؤولي جهاز المرفق؛ لمناقشة عدد من الملفات الفنية والتنظيمية المتعلقة بتحسين أداء قطاع التوزيع.

ونوهت المصادر بأن الاجتماع الذي بدأ في العاشرة صباحًا، ناقش تعديلات مرتقبة على اللائحة التجارية؛ بهدف تحقيق مصلحة المواطنين وتحسين كفاءة أداء شركات توزيع الكهرباء. وشهد الاجتماع استعراضًا للفترة الانتقالية الخاصة بتطبيق القرارات الجديدة، إلى جانب تأكيد دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء في صياغة ومتابعة هذه التعديلات، التي لم يتم البت النهائي فيها بعد، نظرًا لحساسيتها وتأثيرها على شريحة كبيرة من المستهلكين.

ويأتي هذا التحرك ضمن جهود وزارة الكهرباء المستمرة لتطوير منظومة التوزيع ، وضمان تقديم خدمات ذات جودة أعلى للمشتركين، سواء من الأفراد أو المؤسسات.

ويتوقع أن تُسهم التعديلات المرتقبة في تبسيط الإجراءات وتعزيز قدرات الشركات، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتحسين البنية التحتية للطاقة ورفع كفاءة الخدمات العامة.

وزارة الكهرباء لطاقة المتجددة هاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك
