إعلان

الرئيس السيسي يصل الدوحة للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الاستثنائية

01:42 م الإثنين 15 سبتمبر 2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد أبو بكر:

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث يشارك بالقمة العربية الإسلامية الاستثنائية التي تستضيفها دولة قطر الشقيقة اليوم.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن مشاركة السيد الرئيس تأتي تأكيدًا على تضامن مصر الكامل مع دولة قطر الشقيقة، حكومةً وشعبًا، وتجسيدًا لموقفها الثابت في الوقوف إلى جانب الأشقاء في مواجهة هذا العدوان، الذي يُعد انتهاكًا صارخًا لكافة المواثيق والأعراف الدولية.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن السيد الرئيس سيُلقي كلمة مصر خلال أعمال القمة الاستثنائية، يستعرض فيها رؤية القاهرة تجاه مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، ويؤكد على ثوابت السياسة المصرية في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي. هذا، ومن المقرر أن يعقد السيد الرئيس عدداً من اللقاءات الثنائية على هامش القمة، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي الدوحة القمة العربية الإسلامية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

السوق يكتم انفاسه مع قرب خفض الفيدرالي الفائدة .. ما مصير أسعار الذهب؟
بث مباشر.. انطلاق أعمال قمة الدوحة لبحث الهجوم الإسرائيلي على قطر
الجامعة العربية: قطع العلاقات مع إسرائيل قرار سيادي يخص الدول (فيديو)
رضيع في حضن القاتلة وبكاء يهز القاعة.. كواليس محاكمة المتهمة بقتل أطفال المنيا - فيديو وصور
اختفاء صادم داخل المتحف المصري.. أين ذهبت الأسورة الذهبية الملكية النادرة؟
من هم أبرز القادة الحاضرين والغائبين عن قمة الدوحة؟
"بلا إجراءات ضد إسرائيل".. ماذا تضمن مشروع البيان الختامي لقمة الدوحة؟
وزير الأوقاف لمصراوي: أُشاهد مباريات كرة القدم.. وأمارس الرياضة بشكل منتظم