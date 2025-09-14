محمود محيي الدين: حياة كريمة أفضل مبادرة في الـ 15 عامًا الأخيرة
كتب- عمرو صالح:
أشاد الدكتور محمود محيي الدين الخبير الاقتصادي بالجهود التي بذلتها الدولة في معالجة الاختلالات المالية والمصرفية ، ودعا إلي تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية ، ولا سيما في المشروعات التي تحتاج إلي المخاطرة وسهولة الحركة.
وقال محيي الدين خلال كلمته بصالون ماسبيرو المنعقد بمبنى التلفزيون المصري إن مبادرة الدولة المصرية (حياة كريمة) هي مبادرة رائعة ، وهي أفضل مبادرة في الخمسة عشر عاماً الأخيرة.
ومن المقرر ان يذيع التليفزيون المصري وقائع الصالون كاملاً علي شاشة القناة الأولي الأسبوع الجاري.
