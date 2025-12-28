كتب- أحمد الخطيب:

ارتفعت أسعار 4 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد 28-12-2025، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.63 جنيه للشراء، و12.7 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.93 جنيه للشراء، و12.97 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني: 124.82 جنيه للشراء، بزيادة 3 قروش، و126.39 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش.

سعر الريال القطري: 12.06 جنيه للشراء، و13.08 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

سعر الدينار الأردني: 66.57 جنيه للشراء، و67.3 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتي: 154.52 جنيه للشراء، بزيادة 8 قروش، و155.13 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش.