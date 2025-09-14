كتب- محمد سامي:

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن صناعة الدواء في مصر تحظي بالكثير من الاهتمام من جانب مختلف الجهات المعنية، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة العمل على توطين هذه الصناعة المهمة في مصر، وذلك وفقاً لأحدث التكنولوجيات المطبقة بالتعاون مع كبري الشركات العالمية في هذا المجال، وبما يسهم في توفير الاحتياجات المختلفة من الأدوية والمستلزمات للسوق المصرية، والتوسع في تصديرها إلى العديد من الأسواق العالمية، وخاصة الإفريقية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، لمتابعة جهود توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وإجراءات توطين صناعة الدواء في مصر، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء، والدكتور هشام أبو ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وشدد رئيس الوزراء على حرصه على عقد هذا الاجتماع بصورة دورية للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالكميات التي تلبي احتياجات المواطنين والمستشفيات، وإتاحة المخزون الآمن منها، منوهاً بجهود التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية لإتاحة الموارد المالية التي تضمن استدامة توفير الدواء، وذلك سواء ما يتعلق بتوفير المواد الخام الداخلة في هذه الصناعة المهمة أو ما يتعلق بسداد مستحقات شركات الأدوية.

وتطرق الاجتماع إلى جهود هيئة الدواء فيما يتعلق بتطبيق أعلى معايير الجودة والاعتماد الدولي بالتعاون مع العديد من المنظمات والمؤسسات الدولية المتخصصة في هذا المجال، حيث تم التأكيد، في هذا الصدد، على أن مثل هذه الجهود من شأنها أن تعزز من دور الهيئة في ضمان الكفاءة والجودة، وترسخ الثقة في المنظومة الصحية والدوائية محليًا ودوليًا.

واستعرض الاجتماع جهود الوزارات والجهات المعنية لجذب الاستثمارات الخارجية في قطاع الدواء والمستلزمات الطبية، بما يسهم في توفير مختلف الأدوية بالسوق المصرية عبر الصناعة المحلية.