وزير الخارجية: تحويلات المصريين بالخارج تصدرت موارد العملة الصعبة لمصر

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، على الدور الوطني الكبير للمصريين المقيمين بالخارج وتضحياتهم المتواصلة تجاه وطنهم الأم، مضيفًا: "كان للمصريين بالخارج دور مشهود في الدفاع عن الثورة في 2013، واليوم يقدمون أروع الأمثلة في الوقوف إلى جانب مصر من خلال تحويلاتهم المالية".

وأضاف عبدالعاطي خلال كلمته في صالون ماسبيرو الثقافي الذي بثتة قناة "إكسترا نيوز"، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج أصبحت تشكل المصدر الأول للدخل القومي من العملات الصعبة، معتبراً هذا الإنجاز "أمرًا عظيمًا يعكس عمق الانتماء والتضحية".

وتابع وزير الخارجية: "تبني الدولة حالياً مقاربة جديدة تقوم على تحقيق المنفعة للجميع، فإذا كنا نتحدث عن الوطن، فلا بد أن نتحدث أيضًا عن مصالح المصريين في الخارج"، مشيراً إلى أن ذلك كان الدافع وراء طرح العديد من المبادرات التي تتيح لهم الاستفادة وخدمة الوطن في الوقت نفسه.

وأكد أن تحويل الأموال إلى مصر وفتح الودائع بالعملة الصعبة يعد من الآليات التي تخدم مصالح المواطنين بالخارج كما تخدم مصالح الاقتصاد الوطني، معرباً عن فخره بهذا النموذج الفريد من التعاون المثمر بين الدولة وأبنائها في الخارج.