كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن وزارته تتحمل مسؤولية كاملة تجاه ما يقرب من 14 مليون مصري يعيشون في الخارج، مشددًا على أن الدولة تقدم دعمًا مستمرًا لهم تقديرًا لوطنيتهم وتضحياتهم.

خلال تصريحاته في "صالون ماسبيرو الثقافي"، قال عبد العاطي، إن المصريين بالخارج يمثلون ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة من خلال تحويلاتهم المالية التي أصبحت المصدر الأول للعملة الصعبة.

أوضح وزير الخارجية أن المصريين بالخارج لعبوا دورًا بارزًا في الدفاع عن ثورة 2013، مما يعكس ارتباطهم العميق بالوطن.

وأضاف أن الدولة المصرية، بقوة مؤسساتها وإرادة شعبها، تقف بحزم ضد أي محاولات للمساس بحدودها أو مصالحها، مؤكدًا ثقة الجميع في القيادة السياسية لمواجهة التحديات العربية والإفريقية.

وتابع عبد العاطي مشيرًا إلى أن مصر تواجه تحديات وجودية غير مسبوقة من جميع الاتجاهات الجغرافية، بما في ذلك الأزمات في سوريا ولبنان.

وأكد أن مصر تعمل بجد لدعم استقرار الدول الوطنية في هذه المناطق، مع التأكيد على اعتزازها بانتمائها العربي والإفريقي والإسلامي.

وأشار عبد العاطي إلى أن التحديات الإقليمية تمس صميم الأمن القومي المصري والعربي، مؤكدًا أن مصر تسعى للحفاظ على الدول الوطنية في ليبيا، السودان، اليمن، سوريا، لبنان، الصومال، والقرن الإفريقي.

وشدد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، على أن وحدة الشعب المصري حول قيادته هي سر قوة الدولة، مما يمكنها من مواجهة هذه التحديات بحزم وثبات.