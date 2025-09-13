157 يومًا على رمضان 2026.. يبدأ 19 فبراير فلكيًّا

كتب- أحمد السعداوي:

كشفت الحسابات الفلكية للعام الهجري 1447، أن أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 2026 ميلاديًّا سيكون يوم الخميس 19 فبراير، وفقًا للتقديرات الفلكية المبدئية، مع التأكيد أن الموعد النهائي يتحدد بعد الرؤية الشرعية للهلال في كل دولة عربية وإسلامية.



ويتبقى 157 يومًا، وفقًا للتقويم الهجري، على حلول شهر رمضان، الذي يعتمد تحديد بدايته على الدورة القمرية الكاملة للأشهر الهجرية، وعددها 12 شهرًا، بدءًا من المحرم وحتى ذي الحجة.



ويُعد التقويم الهجري تقويمًا إسلاميًّا رسميًّا في بعض الدول؛ منها السعودية، وقد أُنشئ في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، واتخذ من هجرة الرسول، صلى الله عليه وسلم، مرجعًا لأول سنة فيه.

