كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الـ6 أيام المقبلة، بداية من غدًا الأحد وحتى الخميس 18 سبتمبر2025.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب في أول الليل معتدل الحرارة في آخره.

وأشارت الأرصاد إلى تكون شبورة مائية صباحًا على مناطق من شمال الصعيد على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

كما أكدت على نشاط حركة الرياح على أغلب الأنحاء والذي يعمل على تلطيف الأجواء في الظل وفي فترات الليل.





