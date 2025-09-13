إعلان

أخر ساعتك 60 دقيقة.. تعرف على موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025

05:30 ص السبت 13 سبتمبر 2025

التوقيت الشتوي

كتب- أحمد عبدالمنعم:

يتساءل العديد من المواطنين عن موعد بداية التوقيت الشتوي في مصر 2025، حيث يترقب الجميع موعد تغيير الساعة بعد أشهر من تطبيق التوقيت الصيفي الذي بدأ في أبريل الماضي.

بحسب القانون رقم 24 لسنة 2023، ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي في ليلة الخميس 30 أكتوبر 2025، حيث يتم تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة عند منتصف الليل، لتعود من الساعة 12:00 صباحًا إلى 11:00 مساءً.

وبالتالي، يبدأ العمل رسميًا بالتوقيت الشتوي في جميع أنحاء الجمهورية اعتبارًا من يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025.

كانت الحكومة المصرية قد أعادت العمل بنظام التوقيت الصيفي اعتبارًا من عام 2023، ضمن إجراءات تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة والتقليل من الضغط على الشبكة الكهربائية.

وفي عام 2025، بدأ تطبيق التوقيت الصيفي في الجمعة 25 أبريل 2025، حيث تم تقديم الساعة 60 دقيقة للأمام.

