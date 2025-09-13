كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أبرز الظواهر الجوية المسيطرة خلال الساعات المقبلة.



وحذرت الأرصاد من الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.



كما تظهر بعض السحب المنخفضة صباحًا على مناطق من السواحل الشمالية حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.



وأشارت الأرصاد إلى نشاط حركة الرياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

