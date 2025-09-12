غلق قاعة أحد الملوك بالمتحف المصري بالتحرير - تفاصيل

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن غلق قاعة الملك توت عنخ آمون بالمتحف المصري بالتحرير بدءًا من 20 أكتوبر المقبل، وذلك تمهيدًا لنقل آخر القطع الأثرية الخاصة بالملك الذهبي إلى المتحف الكبير، حيث ستُعرض للمرة الأولى مجتمعة داخل قاعة مخصصة.

يأتي ذلك؛ في إطار التحضيرات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير، والمقرر في الأول من نوفمبر المقبل.

وأكد الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن المتحف المصري بالتحرير سيواصل استقبال زائريه بشكل طبيعي خلال مواعيد العمل الرسمية، موضحًا أن الغلق سيقتصر على قاعة الملك توت عنخ آمون فقط، بسبب استكمال أعمال التغليف والنقل لمقتنياته.

وأشار خالد إلى أن عرض مجموعة الملك توت عنخ آمون كاملة لأول مرة داخل قاعة واحدة بالمتحف المصري الكبير يُعد حدثًا استثنائيًا على مستوى علم الآثار والمتاحف عالميًا، حيث سيتمكن الزوار من مصر والعالم من مشاهدة أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية في عرض متكامل يعكس عظمة مقتنيات الملك الشاب.

ومن المقرر أن يُغلق المتحف المصري الكبير أبوابه أمام الزائرين اعتبارًا من 15 أكتوبر المقبل، لتنفيذ مجموعة من الأعمال التنظيمية واللوجستية الخاصة بحفل الافتتاح. وسيستقبل المتحف جمهوره مجددًا بدءًا من 4 نوفمبر 2025، في ذكرى مرور 103 أعوام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون.

