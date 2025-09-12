كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن الدكتور غانم السعيد العميد السابق لكليتي اللغة العربية والإعلام للبنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، الاستعداد للانضمام للقوات المسلحة.

وقال السعيد في منشور له عبر صفحته على "فيسبوك"، إنه أصبح كل فرد من الشعب المصري في انتظار أي استدعاء للانضمام إلى صفوف القوات المسلحة للدفاع والذود عن أرضه، أمام أي اعتداء على أي قطعة من تراب الوطن، وأنا أحد كبار السن الذي يعلن استعداده للانضمام إلى قواتنا المسلحة للقيام بأي مهمة في أي وقت يطلب منه ذلك".

وتابع:"أقول لذلك العدو الرابض على حدودنا، والذي يصدر منه بين الفينة والفينة تهديدات مبطنة لمصر ولجيشها، ولقد جرب غضبة الشعب المصري مرات كثيرة ودفع ثمنها غاليا ، وحرب أكتوبر ١٩٧٣م شاهدة على عزيمة المصريين وقدرتهم الفائقة على إنزال الهزيمة بعدوهم وإذلاله".

وأضاف:"فليحذر العدو ذلك فكلنا جنود لهذا الوطن، ولا يختبر صبرنا، فإننا إذا غضبنا فغضبتنا مضرية لا تعرف إلا النصر".

