حالة الطقس.. الأرصاد: ارتفاع طفيف بالحرارة بداية من اليوم

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن البلاد ستشهد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة بداية من اليوم الجمعة وحتى الاثنين المقبل.

وأوضحت "غانم"، في تصريحات لمصراوي، أن هذا الارتفاع يعود إلى تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وهو ما يؤدي إلى زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة ستكون في المعدلات الطبيعية إلى أعلى قليلًا بالنسبة لهذا الوقت من العام، حيث من المتوقع أن تصل العظمى في القاهرة الكبرى إلى نحو 35 درجة مئوية، بزيادة تتراوح بين درجتين و3 درجات عن الأيام الماضية.

وأوضحت أن الأجواء الحارة الرطبة تستمر نهارًا خاصة بالمحافظات الشمالية، بينما تكون شديدة الحرارة في محافظات الصعيد، في حين يسود طقس معتدل ليلًا، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

وأشارت إلى أن نسب الرطوبة ستظل موجودة ولكن أقل من الأيام السابقة، مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ولفتت إلى أن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة المقبلة هي الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، خاصة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد، أن السحب ستقل خلال النهار بما يسمح بمزيد من سطوع أشعة الشمس، فيما يشهد الطقس نشاطًا للرياح خلال المساء وساعات الليل بسرعات تتراوح بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة، مما يساعد على تلطيف الأجواء نسبيًا.

