وزير الأوقاف: مصر لا تنسى شهداءها وتضحياتهم ستظل خالدة

(أ ش أ):

أكد وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، أن مصر لا تنسى شهداءها من الجيش والشرطة والمدنيين، وأن تضحيات الشهيد خالد عبد العال ستظل وسام فخر ورمز للفداء والتضحية، مشيرًا إلى أن كل تكريم لاسم الشهيد على منصة الأوقاف وفي حفل المولد النبوي إنما هو على سبيل العرفان والامتنان من الدولة وشعبها ومن الوزارة لمن ضحى بما لا يمكن مجازاته بشكر ولا بتقدير.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الأوقاف، اليوم، أحمد خالد نجل الشهيد البطل خالد شوقي عبد العال، الذي ضحى بنفسه في سبيل حماية الأرواح والممتلكات من كارثة محققة، بأن قاد شاحنة الوقود المشتعلة وأبعدها عن محطة الوقود والحي السكني، فاستشهد على أثر ذلك.

وأعرب نجل الشهيد عن فخره واعتزازه بوالده، الذي اختار التضحية بنفسه؛ حفاظًا على حياة الآخرين، مسترجعًا ذكرياته معه بكلمات مؤثرة واعتزاز بما أكسبه والده من فخار لا يمحى على مر الدهر.

واختتم الوزير اللقاء بإهداء نجل الشهيد مصحف مصر؛ وبذل الشكر الجزيل والتحية الخالية لأسرة الشهيد بأكملها.