متحدث الصحة يكشف ملابسات ضبط مصحة الوراق غير المرخصة

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الدولة تضع ملف علاج الإدمان في صدارة أولوياتها، مشددًا على أن المصحات النفسية الحكومية المرخصة تلتزم بأعلى معايير الجودة الطبية والقانونية.

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلام الناس" على قناة "إم بي سي مصر"، قال عبد الغفار، إن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بحماية سرية بيانات المرضى، لضمان علاجهم دون وصم اجتماعي.

أوضح عبد الغفار أن المصحة التي تم ضبطها في الوراق بالجيزة غير تابعة للوزارة ولم تحصل على ترخيص رسمي.

وأضاف أن الوزارة تتحرك بالتعاون مع الجهات الأمنية والرقابية لإغلاق أي منشأة غير قانونية، حفاظًا على سلامة المواطنين ومنع استغلال مرضى الإدمان.

وتابع عبد الغفار أن المصحات غير المرخصة تشكل خطرًا كبيرًا على المرضى بسبب افتقارها للكوادر الطبية المؤهلة والاعتماد على أساليب غير علمية.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة لن تتهاون في التصدي لهذه الممارسات، مؤكدًا أن حماية حياة المرضى تمثل أولوية مطلقة.

وأشار عبد الغفار إلى أن المصحات الحكومية المرخصة تقدم برامج علاجية شاملة تشمل العلاج الدوائي والنفسي، إلى جانب جلسات تأهيل اجتماعي لدمج المتعافين في المجتمع.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن هذه المصحات تخضع لرقابة مستمرة لضمان الالتزام بالمعايير الدولية، مع اشتراطات صارمة للحصول على الترخيص تشمل توافر أطباء متخصصين وتجهيزات طبية متطورة.