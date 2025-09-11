أمين الفتوى: شراء الهاتف بالتقسيط جائز شرعًا ولا حرج فيه

كتب- حسن مرسي:

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين يقول فيه: "امبارح اشتريت تليفون، هل هذا حلال أم حرام؟".

وأوضح شلبي، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أن البيع أو الشراء بالتقسيط جائز شرعًا ولا حرج فيه، مؤكدًا أن الفقهاء يكادون يجمعون على جواز هذه المعاملة، طالما أن الثمن الكلي معلوم، وعدد الأقساط محدد، والسقف المالي الذي سيدفعه المشتري في النهاية واضح.

وأضاف أن هذا الحكم لا يقتصر على الهاتف المحمول فقط، بل يسري على جميع السلع التي يمكن بيعها بالتقسيط، سواء كانت أجهزة أو سيارات أو غيرها، مشددًا على أن وجود السلعة في العقد يخرج المعاملة عن شبهة الربا.

وأكد أمين الفتوى، على أن البيع بالتقسيط لا يخالف الشريعة الإسلامية، ولا يعد من الربا، ما دام البيع قائمًا على الوضوح والشفافية في الثمن والأقساط.