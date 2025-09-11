قصر الأمير بشتاك يحتفي بذكرى "نصير" في صالون "مقامات"

كتب- محمد شاكر:

ينظم صندوق التنمية الثقافية بقصر الأمير بشتاك في شارع المعز، وبالتعاون مع إذاعة البرنامج الثقافي، أمسية جديدة من صالون "مقامات" تحت عنوان "المواهب الحقيقية لا تغيب.. وداعًا سامي نصير"، وذلك في الثامنة مساء اليوم.

يشارك في الصالون كل من الدكتور سعيد فهمي، والدكتور عمرو ناجي، والدكتور مدحت عبد السميع، فيما تتولى الإعداد والتقديم الإذاعية الدكتورة إيناس جلال الدين السيد، ويشمل البرنامج فقرة غنائية تقدمها الفنانة ريم حمدي وفرقتها الموسيقية.

ويأتي اللقاء تقديرًا لمسيرة الموسيقار الراحل سامي نصير، الذي بدأ حياته عازفًا بارزًا على آلة القانون قبل أن يتدرج في العمل الأكاديمي بالمعهد العالي للموسيقى العربية، ويصبح واحدًا من أبرز الأساتذة الذين أسهموا في تخريج أجيال من الموسيقيين، إلى جانب توليه قيادة فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية، ومشاركته في إعداد الموسيقى التصويرية لعدد من الأعمال السينمائية والإذاعية البارزة، فضلًا عن إسهاماته في العمل النقابي ودوره الفاعل في الحياة الموسيقية بمصر.

