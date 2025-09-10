كتبت -داليا الظنيني:

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، وجود علاقة مباشرة بين السياسة الخارجية المصرية وتعزيز القدرات الاقتصادية للدولة، مشيرة إلى أن العلاقات الشخصية للرئيس عبد الفتاح السيسي مع قادة العديد من الدول فتحت آفاقاً جديدة، وأن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس يمثل إضافة كبيرة لدعم مكانة الاقتصاد المصري.

وأوضحت "رانيا المشاط" خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأربعاء، أن صياغة "السردية الاقتصادية" استندت إلى دراسة تجارب دولية ناجحة وتحويلها إلى خطوات واضحة قابلة للتنفيذ، لافتة إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل محورًا أساسيًا ضمن هذه الرؤية.

وأضافت أن هناك قطاعات ذات أولوية لدفع النمو، تشمل السياحة، الزراعة، إلى جانب الصادرات الخدمية مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي شهدت نموًا ملحوظًا.

وبيّنت أن السردية الاقتصادية ترتبط بـ إطار علمي وعملي يترجم إلى خطط تنفيذية محددة، مدعومة بمقارنات دولية ودراسة المزايا التنافسية.

وأشارت إلى أن التمويل يعد عنصرًا محوريًا في هذا الإطار، موضحة أن التمويل من أجل التنمية أصبح شرطًا أساسياً لأي تمويل خارجي يوجَّه لمصر، بحيث يتماشى مع خططها التنموية.

ونوه بأن مصر أصبحت "منصة رئيسية للمؤسسات الدولية"، حيث تم توفير أكثر من 15 مليار دولار للقطاع الخاص، إلى جانب دعم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة عبر مؤسسات كالبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وأكدت أن هذا الإطار المالي القائم على ضمانات استثمارية قوية يتيح للشركات فرصاً لتعظيم عوائدها، سواء في مجالات الطاقة الخضراء أو الصناعات الحيوية مثل الأدوية.