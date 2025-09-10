وزير التموين يفتتح معرض "أهلاً مدارس" بالعمرانية بتخفيضات تصل لـ 30 %

كتب- محمد أبو بكر:

افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالإنابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، المعرض الرئيسي “أهلاً مدارس” بمحافظة الجيزة بمنطقة العمرانية، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وعدد من المسؤولين وكبار الشخصيات التنفيذية بالمحافظة.

وأوضحت وزارة التموين، بحسب بيانها، الأربعاء، أنه تم افتتاح ٢٥ معرضًا آخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس في مختلف مراكز ومدن محافظة الجيزة، لتغطية أوسع نطاق جغرافي وضمان وصول السلع المخفضة لأكبر عدد من المواطنين.

ويأتي المعرض ضمن خطة الدولة لاستمرار إقامة المعارض الخدمية والسلعية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بدعم المواطن المصري وتخفيف الأعباء المعيشية مع اقتراب العام الدراسي الجديد.

كما يأتي بالتنسيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية بالجيزة، بهدف توفير مستلزمات المدارس والسلع الأساسية بأسعار مخفضة وجودة عالية.

تفاصيل المعرض ومساحة المشاركة

يُقام المعرض على مساحة ٣٢٠٠ متر مربع، بمشاركة ٦٠ شركة من كبرى الشركات المنتجة والمستوردة، موزعة على ١١٠ أجنحة، تشمل جميع المستلزمات المدرسية والسلع الأساسية:

الأدوات المكتبية

الملابس المدرسية والجاهزة

الشنط والأحذية

السلع الغذائية

الأجهزة الكهربائية

الأدوات المنزلية

أجنحة للملابس المتنوعة وتجار اللحوم

ويستمر المعرض في استقبال الجمهور لمدة شهر كامل، من ١٠ سبتمبر وحتى ٦ أكتوبر 2025، وتُطرح السلع بتخفيضات تتراوح بين ٢٠% و٣٠% مقارنة بأسعار السوق، لضمان توفير احتياجات الأسر المصرية بأسعار مناسبة قبل بداية العام الدراسي الجديد.

وأكد الدكتور شريف فاروق، أن معارض “أهلاً مدارس” تُعد من أبرز المبادرات الحكومية لدعم المواطنين، مشيدًا بالتعاون المثمر مع الغرف التجارية والشركات العارضة، مشددًا على حرص الدولة على الاستمرار في تنفيذ المبادرات المجتمعية والتنموية التي تخدم المواطن بشكل مباشر.

من جانبها، أشارت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إلى أن المعارض أصبحت تقليدًا سنويًا مهمًا يساهم في التخفيف عن كاهل الأسر، مؤكدةً التعاون الكامل للمحافظين مع الغرف التجارية لإقامة المعارض وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لإنجاحها، بما يضمن وصول السلع المخفضة بجودة عالية لجميع المواطنين في المدن والمراكز والقرى.

