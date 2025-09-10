توقف خدمة شحن عدادات الكهرباء بـ3 محافظات غدا

كتب - محمد صلاح

أعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، توقف مؤقت لخدمات شحن العدادات مسبقة الدفع، وذلك نتيجة لأعمال تحديث وتطوير أنظمة الشركة الإلكترونية، التي تشمل مراكز الخدمة والفروع، إلى جانب خدمات الشحن الإلكتروني الخارجي عبر المنصات المختلفة مثل (فوري – e-finance – وغيرها).

وأوضحت الشركة في بيان رسمي، أن توقف الخدمة سيبدأ من مساء يوم الخميس الموافق 11 سبتمبر 2025 في تمام الساعة 10:00 مساءً، ويستمر حتى الساعة 8:00 صباحًا من يوم الجمعة 12 سبتمبر 2025.

ودعت الشركة العملاء إلى شحن عداداتهم مسبقًا قبل موعد التوقف لتجنب أي انقطاع في الخدمة، مشيدة بتعاون المواطنين في دعم جهود تطوير البنية التحتية الرقمية لقطاع الكهرباء.

تُعد شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء إحدى الشركات التابعة لـ الشركة القابضة لكهرباء مصر، وتعمل تحت إشراف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. تغطي الشركة نطاق ثلاث محافظات رئيسية هي: الغربية، المنوفية، القليوبية (جزئيًا)، وتخدم ملايين المشتركين من الأفراد والمنشآت الصناعية والتجارية.

وتسعى الشركة باستمرار إلى تحديث أنظمة التشغيل والتحول الرقمي بما يواكب خطط الدولة نحو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في مجال العدادات الذكية ومسبقة الدفع، والشحن الإلكتروني عبر القنوات الرقمية المختلفة.