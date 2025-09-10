وزيرة التخطيط: انخفاض التضخم لـ 12% في أغسطس الماضي
كتب- محمد أبو بكر:
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي والتنمية الاقتصادية، أن معدل النمو الاقتصادي شهد تضاعفًا خلال العام الماضي ليصل إلى 4%.
وأضافت المشاط، خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، اليوم، أن التضخم العام واصل تراجعه ليسجل 12% في أغسطس 2025، مقارنة بـ13.9% في يوليو الماضي و14.9% في يونيو.
وأكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي والتنمية الاقتصادية، أن أن المؤشرات تعكس تحسنًا تدريجيًا في الأداء الاقتصادي.
