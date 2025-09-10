مدبولي: الاعتداء على قطر انتهاك سافر لكافة القوانين

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إدانة مصر الكاملة للاعتداء السافر الذي تعرضت له دولة قطر الشقيقة مساء أمس، واستهداف المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة الدوحة.

وشدد رئيس الوزراء، على أن هذا النهج العدواني الإسرائيلي يمثل خرقاً واضحاً للقانون الدولي، وانتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة، بما يهدد الجهود المبذولة لتحقيق التهدئة ووقف التصعيد في المنطقة، والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، اليوم، أن الحكومة المصرية ترفض بشكل قاطع هذا السلوك الذي لا يمكن تبريره أو قبول ذرائعه، مؤكداً أن ما حدث يُعد مساساً غير مقبول بسيادة دولة قطر وسلامة أراضيها.

وأشار رئيس الوزراء إلى تضامن مصر الكامل مع دولة قطر في مواجهة هذا الانتهاك الصارخ لأمنها ووحدتها، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ووقف أي اعتداءات أو تجاوزات، والعمل على محاسبة المسؤولين عن مثل هذه الأفعال التي تقوض فرص الاستقرار في المنطقة.