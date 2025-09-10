إعلان

الأزهري والجفري والجندي يتقدمون جنازة المستشار محمد حلمي قنديل رئيس استئناف القاهرة

05:13 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025

المستشار محمد حلمي قنديل

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد سعداوي:

الأزهري والجفري والجندي يتقدمون جنازة المستشار محمد حلمي قنديل رئيس استئناف القاهرة

نعى سيف قنديل، والدَه المستشار محمد حلمي قنديل، رئيس الاستئناف بمحكمة جنايات القاهرة، والـمحامي العام الأول الأسبق لنيابة أمن الدولة العليا ونيابات وسط القاهرة، بكلمات مؤثرة، مؤكدًا أنه فقد سندًا عظيمًا وقدوةً راسخةً في حياته.

وشُيِّعت الجنازة ظهر اليوم الأربعاء في أجواء مهيبة من مسجد الحسين، بمشاركة عدد من رجال القضاء والقانون، وعدد من الشخصيات العامة؛ من بينهم الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والشيخ الحبيب علي الجفري والدكتور خالد الجندي، ورجل الأعمال ممدوح البارودي،ودُفن جثمان الفقيد بمقابر العائلة على طريق العين السخنة.

ويقام العزاء يوم الجمعة المُقبل في مسجد حسن شربتلي بالتجمع الخامس.

ويُعد الراحل من أبرز القامات القضائية؛ إذ شغل منصب رئيس الاستئناف بمحكمة جنايات القاهرة، كما تولى سابقًا منصب المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا ونيابات وسط القاهرة. عُرف عنه التفاني في عمله، والحرص على إرساء قيم العدالة والنزاهة، فضلًا عن دوره البارز في خدمة قضايا الوطن.

وينتمي قنديل إلى عائلة عريقة؛ فهو صهر الوزير الراحل كمال الشاذلي، أحد أبرز رموز البرلمان المصري، وهو ما أضفى على مسيرته بعدًا اجتماعيًّا مميزًا إلى جانب مكانته المهنية المرموقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رحيل المستشار محمد حلمي قنديل رئيس استئناف القاهرة الأسبق محكمة جنايات القاهرة صهر الوزير الراحل كمال الشاذلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

عاجل - مدبولي يحسم الجدل بشأن رفع أسعار الكهرباء
بنك التعمير والإسكان: بدء حجز شقق جنة وسكن مصر غدًا