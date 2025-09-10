كتب- محمد سامي:

أطلق الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء، استمارة تحديث بيانات المواطنين بمحافظة بورسعيد، كمرحلة أولى؛ تمهيدًا للتوسع التدريجي على مستوى الجمهورية.

وأكد الوزيران أن تحديث البيانات بدقة يُعد خطوةً أساسيةً لاستمرار صرف الدعم التمويني للمستفيدين الحاليين، إلى جانب أهميته في فتح المجال أمام دخول مستحقين جدد ضمن منظومة الدعم؛ بما يعزز من عدالة التوزيع ويضمن وصول الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن استمارة تحديث بيانات المواطنين هي وسيلة تنظيمية لاستخراج الكارت الموحد في ضوء التعاون المشترك بين وزارتَي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية وكل الجهات المعنية، مشيرًا إلى تعدد المنافذ المتاحة لتقديم هذه الخدمة بما يتناسب مع مختلف شرائح المواطنين للتيسير عليهم؛ حيث يمكن ملء الاستمارة إلكترونيًّا عبر منصة "مصر الرقمية"، أو من خلال مكاتب البريد بالمحافظة عبر أكثر من 15 مكتب بريد بالمحافظة، على أن تتم زيادة عدد مكاتب البريد المقدمة للخدمة تدريجيًّا، فضلًا عن إمكانية التواصل عبر الخط الساخن.

وأضاف طلعت أن الكارت الموحد هو مشروع ضخم يستهدف تيسير تلقي المواطنين كل استحقاقاتهم سواء العينية أو النقدية من الحكومة ومختلف الجهات التي يتعاملون معها، موضحًا أنه تم البدء بالخدمات التموينية، مشيرًا إلى أن الكارت قادر على تخزين كل البيانات للمواطنين المرتبطة باستحقاقاته العينية ثم يتحول إلى كارت مدفوعات يستطيع من خلاله استخدامه في كل معاملاته النقدية وتلقي استحقاقاته العينية.

وأوضح فاروق أن وزارة التموين تعمل بشكل متكامل مع وزارة الاتصالات لتيسير الإجراءات على المواطنين، من خلال إتاحة الاستمارة إلكترونيًّا عبر موقع بوابة مصر الرقمية، بالإضافة إلى أنها ستتاح من خلال بعض فروع مكاتب البريد بمحافظة بورسعيد.

ودعا الوزيران جميعَ المواطنين المستفيدين من الدعم التمويني وغير المستفيدين بمحافظة بورسعيد، إلى ضرورة الالتزام باستكمال وتحديث بياناتهم بشكل صحيح ودقيق عبر القنوات المعلنة، حفاظًا على حقوقهم وضمان استمرار حصولهم على الدعم التمويني المقرر لهم.

وأكد وزيرا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين أن الهدف من استمارة تحديث البيانات هو ضمان استمرار تقديم الخدمة التموينية للمستفيدين بالفعل، إضافةً إلى إتاحة ضم أفراد جدد للأسر المستفيدة أو إضافة أسر جديدة لمنظومة الدعم، كما يتيح استيفاء الاستمارة للمواطن استلام كارت الخدمات الحكومية الموحد، وهو ما يضمن العدالة في توزيع الدعم مع عدم حدوث ازدواجية في صرف الدعم، كما يُسهم في تسريع الإجراءات الحكومية.

جدير بالذكر أن الاستمارة تشمل المعلومات الأساسية للمواطن وبيانات الأسرة ومحل الإقامة والحالة الصحية للأسرة والمؤهلات الدراسية، إضافة إلى البيانات الوظيفية والشركات والمركبات المملوكة.

وتتم إتاحة الاستمارات للمواطنين إلكترونيًّا اعتبارًا من يوم الأحد 14 سبتمبر 2025 ولمدة 3 أشهر، ويحق لجميع أرباب الأسر بمحافظة بورسعيد استيفاء الاستمارة وليس فقط أرباب الأسر المستفيدين من الدعم التمويني؛ بما يتيح إضافة أُسر جديدة.

وللتيسير على المواطنين ستتم إتاحة ملء الاستمارة من خلال منصة مصر الرقمية:

‏ http://digital.gov.eg ثم الضغط على تصفح الخدمات، ثم اختيار "التموين" من القائمة، ثم اختيار الخدمة وهي "استمارة تحديث بيانات المواطن"، وبعد قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها، يتم الضغط على "بدء الخدمة".

وفى حال وجود شكاوى أو استفسارات يمكن الاتصال بأرقام الدعم الخاصة بمركز خدمة المواطنين 15999؛ للحصول على المساعدة في تحديث البيانات.